LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE .Centre dramatique national I École supérieure d’art dramatique De Molière ,Mise en scène Benoît Lambert ,Assisté de Colin Rey ,Scénographie et lumières Antoine FranchetAvec Estelle Brémont, Anne Cuisenier, Baptiste Febvre, Théophile Gasselin, Etienne Grebot, Maud Meunissier, Colin Rey et Emmanuel Vérité.Pour ses retrouvailles avec Molière, Benoît Lambert présente une version vive, drôle et tranchante de L’Avare. Le portrait d’une jeunesse étouffée par l’égoïsme et l’avarice des vieillards est saisissant. Harpagon, entouré d’une troupe de comédiens talentueux, est exceptionnel. Le décor astucieux et imposant de cordes et de tréteaux ajoute une touche théâtrale unique à cette brillante adaptation qui met en lumière la langue ciselée de Molière et son ressort comique. Tout dans cette création est soigneusement pensé, éclairé et approfondi. L’ironie grinçante du texte se déploie avec une clarté remarquable. Une vraie réussite !« La finesse de lecture de la pièce, l’équilibre entre drame et comédie, le raffinement du décor et des costumes et le jeu vivant et plein de fraîcheur se conjuguent ici pour le plus grand bonheur du public. » Fabienne Darge, Le MondeConseillé à partir de 13 ans.

