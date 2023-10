ANNE PACEO – ANNE PACEO – S.H.A.M.A.N.E.S THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES Miramas, 7 décembre 2023, Miramas.

Avec Isabelle Sörling, voix, Marion Rampal, voix, Christophe Panzani, saxophone, Anne Paceo, batterie et voix, Benjamin Flament, percussions et batterie et Tony Paeleman, piano, rhodes et basses Batteuse phénoménale et compositrice multi-récompensée, Anne Paceo a su inventer un style identifiable dès les premières mesures et s’imposer parmi les plus grands artistes de la scène jazz actuelle. Dans ce 7e album S.H.A.M.A.N.E.S, elle puise son inspiration dans les musiques et les pratiques vocales chamaniques pour créer un univers musical singulier, brut, textural, envoûtant. Ses mélodies sont sublimées par les voix d’Isabel Sörling et Marion Rampal, et la présence du musicien Benjamin Flament, inventeur d’un instrument unique, et de ses complices Tony Paeleman et Christophe Panzani, à ses côtés depuis 2016. « La plus complète, la plus brillante, la plus scénique des percussionnistes… Anne Paceo fait partie de ces musiciens que l’on suit avec ferveur parce qu’avec son autorité souriante elle montre la voie… » Francis Marmande, Le Monde

