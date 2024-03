Théâtre la colo, vacances de Noël Sélestat, samedi 16 mars 2024.

Théâtre la colo, vacances de Noël Sélestat Bas-Rhin

Pièce écrite et jouée par la troupe des enfants de « l’Autre Scène », dans le cadre du festival « Pluriel ». Dès 7 ans

Un groupe d’enfants arrive en colo et c’est parti pour une semaine de vacances ! Le cadre est idyllique mais ils se retrouvent seuls car les moniteurs manquent à l’appel…Les jeunes acteurs de l’Autre Scène ont imaginé l’aventure pleine d’espoir de ces enfants dans un lieu incroyable bien plus qu’une colonie de vacances, un haut-lieu de la Résistance.

Une pièce écrite et jouée par la troupe des enfants de l’Autre Scène, dans le cadre du festival Pluriel.

Dès 7 ans.

Pôle de gériatrie, salle à manger (RDC). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

23 Avenue Pasteur

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est severine.deassis@hotmail.fr

L’événement Théâtre la colo, vacances de Noël Sélestat a été mis à jour le 2024-03-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme