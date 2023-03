Projection-rencontre À notre tour ! Théâtre la Cité, 27 mars 2023, Marseille.

Projection-rencontre À notre tour ! Lundi 27 mars, 18h30 Théâtre la Cité Sur inscription

À NOTRE TOUR ! est un film documentaire réalisé par Hanna Assouline. En 2018 et 2019, elle a suivi un groupe de jeunes français juifs et arabes, âgés d’une vingtaine d’années, partis sur les routes de France pour débattre avec leurs concitoyens de racisme, d’antisémitisme, de communautarisme. Ce qui a permis d’ouvrir un dialogue interculturel.

Nous avons par la suite décider de continuer à faire vivre le documentaire à travers une campagne d’impact sur le terrain qui a pour mission de :

. déconstruire les préjugés racistes et antisémites au sein de la population et notamment les jeunes,

. donner des exemples positifs et encourager la fraternité,

. former les encadrants qui travaillent auprès des jeunes à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

La mise en place du dispositif sur un territoire donné s’opère en trois étapes concrètes :

1. Organisation d’une projection-rencontre à destination des acteurs/encadrants de la ville (asso, professeurs, etc), afin de co-construire des dispositifs propres à un territoire.

2. Organisation d’une ou projections-rencontres à destination des jeunes des territoires avec lesquels nous avons un partenariat, suivies d’ateliers pédagogiques et/ou d’ateliers d’expression artistique (photo, film, écriture…). Notre intention est de produire chez ces jeunes un déclic intime (compréhension des problématiques traitées et de l’expérience de l’Autre, limites du repli identitaire) et une envie de prendre la parole sur ces sujets.

Exemple d’une de nos actions à Sarcelles : https://vimeo.com/767269504/f1b02d8f29

3. Restitution de ces réalisations sur notre compte Instagram dédié @anotretour.fr et sur notre site internet : https://www.anotretour.fr/

Cette campagne d’impact est soutenue par nos fidèles partenaires que sont la Fondation de la Mémoire pour la Shoah, Storyboard Collective et les Napoleons Venture Philantropy.

Théâtre la Cité 54 rue Edmond Rostand, Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://form.typeform.com/to/cACXlPeI »}] [{« data »: {« author »: « Chau00ef Chau00ef », « cache_age »: 86400, « description »: « Campagne d’impact u00c0 Notre Tour !nAction sur le territoire de Sarcelles.nV9 », « type »: « video », « title »: « u00c0 notre tour ! u2013 Campagne d’impact u00e0 Sarcelles (2022) », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1540491285-3af6ee97a3616cf1f5264169e60a9857b82c7aa07526996b5600a0c26e800228-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/767269504 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/chaichaifamily », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/767269504/f1b02d8f29 »}, {« link »: « https://www.anotretour.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:30:00+02:00 – 2023-03-27T21:00:00+02:00

2023-03-27T18:30:00+02:00 – 2023-03-27T21:00:00+02:00

Discriminations – vivre ensemble – racisme – antisémitisme – jeunesse – impact – fraternité

Chaï Chaï et Gogogo Films