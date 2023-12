Biennale des écritures du réel Théâtre La Cité et 20 lieux culturels marseillais partenaires Marseille 1er Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-03-20

fin : 2024-05-25

La Biennale des écritures du réel : Un festival de deux mois, imaginé en trois grandes traversées autour d’une cinquantaine d’événements..

La Biennale des écritures du réel : Un festival de deux mois, imaginé en trois grandes traversées autour d’une cinquantaine d’événements.

Créée en 2012 par le Théâtre La Cité, la Biennale des écritures du réel est un festival qui s’ancre à Marseille pour mettre en dialogue art, politique et société. Elle défend la vision d’un théâtre engagé et partagé qui explore de nouvelles relations entre artistes et chercheur.euses, auteur.rices, enseignant·es,

habitant.es, jeunes publics…



Paroles, récits, poèmes d’un réel à vif, les écritures du réel nous invitent, à la croisée du politique et du poétique, à questionner le monde avec les yeux des autres. Un festival de deux mois, du mercredi 20 mars au samedi 25

mai 2024, imaginé en trois grandes traversées autour d’une cinquantaine d’événements – théâtre, danse, littérature, cirque, cinéma, conférences, ateliers & scènes partagées – dans plus d’une vingtaine de lieux partenaires.



À l’image des activités du Théâtre La Cité, le travail avec les publics et les territoires de la Biennale se construit à l’intersection du « voir » et du « faire ». Ce festival marque l’aboutissement d’un travail de dix créations partagées avec

les habitant·es et la jeunesse de cette ville visant à valoriser leurs récits invisibilisés. Elle propose aussi trois journées festives et partagées construites avec nos partenaires et les habitant·es des territoires dans lesquels nous travaillons quotidiennement.



Ces rendez-vous, qui mêlent propositions artistiques et événements participatifs, se déploient dans plusieurs quartiers de la ville : au centre, dans les quartiers Belle de Mai – Saint-Mauront – Saint-Lazare, au nord, dans les quartiers La Viste et Consolat, et à l’est, à La Rouguière et La Valbarelle.



La Biennale propose enfin des ateliers de pratique artistique et des actions de médiation culturelle, en cohérence avec les besoins des publics accompagnés par nos partenaires socio-éducatifs.



3 traversées thématiques



La programmation de cette septième édition se parcourt en trois grandes

traversées. Chacune d’entre elles trace un chemin dans le réel, du je au nous,

de l’intime au politique.



traversée #1 . (se) dire

Au départ, ça commence par un Je. Et puis, d’autres voix surgissent en chemin. De récit en récit, des petites aux grandes histoires, des vies se croisent et se répondent.



traversée #2 . renverser

Dévier nos regards et inverser nos perspectives. Comprendre et détricoter ces grandes machines qui régissent nos sociétés.



traversée #3 . faire nous

Qu’est-ce qui nous rassemble ? Qu’est-ce qui nous sépare ? Comment faire famille, faire couple, faire troupe aujourd’hui ?

.

Théâtre La Cité et 20 lieux culturels marseillais partenaires

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21 par Ville de Marseille