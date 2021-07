L'Herbergement Salle Aquarelle L'Herbergement, Vendée Théâtre La Chauve SouriT Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Le samedi 4 septembre 2021, les Nouveaux Nez ont l’honneur et le plaisir d’accueillir « La Chauve SouriT » à 20h, Salle Aquarelle à L’Herbergement. Un One Woman Show où Caroline Le Flour nous raconte son cancer de façon décalée et humoristique ! La billetterie est à l’Office de Tourisme Terres de Montaigu (67 Rue Georges Clemenceau – MONTAIGU-VENDEE – 02 51 06 39 17 – [[billetterie@terresdemontaigu.fr](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr))

Tarif unique : 10 €

Samedi 4 septembre 2021, Les Nouveaux Nez accueillent le One Woman Show La Chauve Sourit, à la Salle Aquarelle à L'Herbergement.

2021-09-04T20:00:00 2021-09-04T21:30:00

