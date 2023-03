Concert – déssiné: « Versant vivant » Théâtre « La Charcuterie » Lescar Catégories d’Évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques . EUR 5 5 Mise en scène : Émilie Tarascou. Création sonore : Simon Kansara.

Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriaux, inattendus Mise en scène : Émilie Tarascou. Création sonore : Simon Kansara.

