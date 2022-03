Théâtre La Chapelle-de-la-Tour La Chapelle-de-la-Tour Catégories d’évènement: Isère

La Chapelle-de-la-Tour

Théâtre Salle de l'AEP 201 rue Mathieu Marmonier La Chapelle-de-la-Tour

2022-03-05 20:30:00

La Chapelle-de-la-Tour Isère La Chapelle-de-la-Tour EUR “Au pensionnat des toujours jeunes”

Pièce des enfants “Scène de crime”, Les péripéties de 4 petites vieilles. christianecont@orange.fr +33 6 80 00 44 76 Salle de l’AEP 201 rue Mathieu Marmonier La Chapelle-de-la-Tour

