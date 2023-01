Théâtre : La chanson de Roland Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Théâtre : La chanson de Roland
21 Boulevard des Garibaldi Théâtre municipal de Sens
Sens
Yonne

2023-01-20 – 2023-01-20

La Chanson de Roland

Un spectacle de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra & Marc Goldberg Turold se lève au chant du coq et se prépare un café en écoutant la radio comme chaque matin, comme tous les matins du monde, depuis l’an 778 jusqu’à aujourd’hui. Turold, l’écuyer de Roland, raconte chaque jour la Chanson de Roland. Son monde ancien, teinté de mélancolie et de fureur, se déploie au présent avec ses poules Suzon et Paulette, son incroyable ânesse Chipie de Brocéliande et ses varlets, complices de sa folie. Le vieil homme revit la bataille de Roncevaux et nous raconte tout à l’avenant la folle vaillance de son maître, la mort d’Olivier, son voyage sur la lune, la recette de l’omelette des Vascons et la fin épique du chevalier Roland au champ de bataille. Aux prises avec ses fantômes, coincés dans un présent perpétuel, Turold nous emporte dans un tourbillon joyeux et poétique, pour nous faire vivre sa chanson de geste et réfléchir sur la démesure du Héros. Durée : 1h00 Scolaire : 4 €

