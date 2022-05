Théâtre “La chambre Mandarine” Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Théâtre “La chambre Mandarine” Guingamp, 14 mai 2022, Guingamp. Théâtre “La chambre Mandarine” Théâtre du Champ-Au-Roy Place du Champ au Roy Guingamp

2022-05-14 – 2022-05-14 Théâtre du Champ-Au-Roy Place du Champ au Roy

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp Comédie de Robert Thomas présentée par Le P’tit Théâtre Guingampais.

5 mini pièces qui se passent toutes dans la chambre 28 : L’agneau et la tigresse/ Le nouveau nez/ Drôle d’oiseau Anglais/ Une bécasse a plumer/ Le serpent littéraire jackie.comedie@orange.fr +33 6 17 74 86 62 Comédie de Robert Thomas présentée par Le P’tit Théâtre Guingampais.

5 mini pièces qui se passent toutes dans la chambre 28 : L’agneau et la tigresse/ Le nouveau nez/ Drôle d’oiseau Anglais/ Une bécasse a plumer/ Le serpent littéraire Théâtre du Champ-Au-Roy Place du Champ au Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Théâtre du Champ-Au-Roy Place du Champ au Roy Ville Guingamp lieuville Théâtre du Champ-Au-Roy Place du Champ au Roy Guingamp Departement Côtes d'Armor

Guingamp Guingamp Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Théâtre “La chambre Mandarine” Guingamp 2022-05-14 was last modified: by Théâtre “La chambre Mandarine” Guingamp Guingamp 14 mai 2022 Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes d'Armor