Théâtre “La chambre Mandarine”

Théâtre “La chambre Mandarine”, 11 juin 2022, . Théâtre “La chambre Mandarine”

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:30:00 Comédie de Robert Thomas présentée par Le P’tit Théâtre Guingampais.

5 mini pièces qui se passent toutes dans la chambre 28: L’agneau et la tigresse/ Le nouveau nez/ Drôle d’oiseau anglais/ Une bécasse a plumer/ Le serpent littéraire. Comédie de Robert Thomas présentée par Le P’tit Théâtre Guingampais.

5 mini pièces qui se passent toutes dans la chambre 28: L’agneau et la tigresse/ Le nouveau nez/ Drôle d’oiseau anglais/ Une bécasse a plumer/ Le serpent littéraire. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville