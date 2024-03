Théâtre La chambre des merveilles Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel, samedi 13 avril 2024.

Théâtre La chambre des merveilles Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel Eure

Une adaptation sensible et réjouissante du bestseller de Julien Sandrel.

Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère Thelma découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses merveilles , ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie. Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque aventure. De situations cocasses, voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma, au fil des aventures rêvées de son fils, va apprendre à revivre.

Un spectacle qui remplit de joie et d’espoir.

D’APRÈS La Chambre des merveilles de Julien Sandrel

ADAPTATION SCÉNIQUE ET MISE EN SCÈNE Jean-Philippe Daguerre

AVEC Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde et Marie-Christine Letort

ASSISTANT MISE EN SCÈNE Hervé Haine

DÉCORS Juliette Azzopardi, Jean-Benoît Thibaud

LUMIÈRES Moïse Hill

COSTUMIÈRE Virginie H

MUSIQUE Cali et Olivier Daguerre

VIDÉO Mathias Delfau

Une adaptation sensible et réjouissante du bestseller de Julien Sandrel.

Louis, 13 ans, est dans le coma depuis qu’il s’est fait renverser par un camion. Effondrée, sa mère Thelma découvre qu’il avait caché sous son lit un journal intime dans lequel il compilait toutes ses merveilles , ce qu’il rêvait d’accomplir dans la vie. Thelma va l’utiliser pour essayer de réveiller Louis elle va réaliser tous ses rêves pour lui et lui raconter chaque aventure. De situations cocasses, voire loufoques, en rencontres inattendues, Thelma, au fil des aventures rêvées de son fils, va apprendre à revivre.

Un spectacle qui remplit de joie et d’espoir.

D’APRÈS La Chambre des merveilles de Julien Sandrel

ADAPTATION SCÉNIQUE ET MISE EN SCÈNE Jean-Philippe Daguerre

AVEC Théophile Baquet, Juliette Behar, Jean Aloïs Belbachir, Magali Genoud, Romain Lagarde et Marie-Christine Letort

ASSISTANT MISE EN SCÈNE Hervé Haine

DÉCORS Juliette Azzopardi, Jean-Benoît Thibaud

LUMIÈRES Moïse Hill

COSTUMIÈRE Virginie H

MUSIQUE Cali et Olivier Daguerre

VIDÉO Mathias Delfau .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Centre Culturel Guy Gambu 1 Rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

L’événement Théâtre La chambre des merveilles Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération