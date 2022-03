Théâtre “La Chambre 13” Étigny Étigny Catégories d’évènement: Étigny

Étigny Yonne Étigny EUR La troupe de théâtre des Dymon de Minuit présente leur nouvelle pièce : “La Chambre 13”, mise en scène par Jean-Yves Chatelain.

Un meurtre a été commis, chambre 13 dans une maison d’hôtes samedi soir. Betty, l’inspectrice arrivée sur place dès le dimanche mène l’enquête avec les spectateurs. C’est le propriétaire Lucien qui a découvert le corps. Qui soupçonner des hôtes présents ? Louise, hypocondriaque très gaffeuse ? Simone, une femme trompée ? Aglaé, pensionnaire très aguicheuse ? Ou même Stevens, guitariste et occupant de la chambre 13 ?

lesdymondeminuit@outlook.com

