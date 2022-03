Théâtre La Cantatrice chauve Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Théâtre La Cantatrice chauve Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-12

Lannion Côtes d’Armor Lannion Première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, a été publiée en 1950 par le Collège de Pataphysique. La pièce détient le record du monde du nombre de représentations en continu dans une même salle, depuis 1957 au théâtre de la Huchette. Une pandémie provoquée par

l’apparition d’un maudit virus devait interrompre cette impressionnante série… L’idée de la pièce vient à Ionesco lorsque voulant apprendre l’anglais par le biais de la méthode ASSIMIL, il est frappé par la teneur des dialogues, à la fois très sobres et étranges mais surtout par l’effet surréaliste provoqué par l’enchaînement des phrases proposées par cette publication. Il décide donc d’écrire une pièce intitulée L’anglais sans peine. Lors d’une répétition, le comédien qui joue le pompier transforme « institutrice blonde » en « cantatrice chauve ». Ionesco se lève d’un bond en s’écriant : “C’est le titre !” +33 9 51 22 65 14 Première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve, a été publiée en 1950 par le Collège de Pataphysique. La pièce détient le record du monde du nombre de représentations en continu dans une même salle, depuis 1957 au théâtre de la Huchette. Une pandémie provoquée par

