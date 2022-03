Théâtre “La Candidate” – Vendredi 18 mars Salle polyvalente Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Salle polyvalente, le vendredi 18 mars à 20:30

C’est la suite de «Panique au ministère» jouée en septembre 2021. Notre bouillonnante Cécile Bouquigny a pris du galon, elle est maintenant Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Suite à un coup de tête, à 3 mois de la fin de ses fonctions, elle décide de se présenter à l’Election Présidentielle ! Elle va encore une fois semer la Panique au Ministère ! **Entrée** 8€ / 5€ tarifs réduits / gratuit moins de 12 ans

Sur réservation

Une comédie par les A.J.T., dans le cadre du printemps du rire à Castelginest Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest Haute-Garonne

