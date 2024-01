LE MONTESPAN THEATRE LA BRUYERE Paris, samedi 30 mars 2024.

TRIOMPHE ! DE 70.000 SPECTATEURS !L’histoire du plus célèbre cocu de France, adaptée du roman de Jean Teulé.Molière 2022 de la Révélation féminine (Salomé Villiers)Véritable triomphe à Paris au Théâtre de la Huchette et au Théâtre du Gymnase ainsi qu’au Festival off d’Avignon 2022 et 2023, la pièce adaptée du célèbre roman de Jean Teulé (Grand Prix du roman historique) s’installe cette saison au Théâtre Actuel La Bruyère. Molière 2022 de la Révélation féminine pour Salomé Villiers. En 1663, Louis-Henri de Montespan, jeune Marquis désargenté, épouse la sublime Françoise de Rochechouart. Mais les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Il part donc à la guerre pour Louis XIV et se réjouit que sa compagne soit introduite à la Cour durant son absence. Mais c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse, qui devient la nouvelle Favorite royale. Prêt à tout pour récupérer sa femme dont il est passionnément amoureux, il va déclarer une guerre impitoyable au monarque, refusant tous les honneurs dû à sa condition de « cocu royal », poussant même la provocation jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques. Découvrez comment le Marquis de Montespan est devenu l’un des premiers personnages historiques à contester la légitimité de la monarchie absolue.Durée : 1h35Distribution : Michaël Hirsch ou Benjamin Bollen ou Etienne Launay – Simon Larvaron ou Benjamin Tholozan – Salomé Villiers ou Marina Pangos, Céline Espérin.Auteur : Jean Teulé / Adaptation : Salomé Villiers / Mise en scène : Etienne LaunayDécor : Emmanuel CharlesCostumes : Virginie HLumières : Denis KoranskyCréation sonore : Xavier FerriAssistante mise en scène : Laura FavierCritiques presse :« Humour, truculence, esprit, et le tour est joué ! » Le Canard enchaîné « Trois comédiens prodigieux. Un spectacle fin, à la fois amer et drôle. Magnifique ! » Le Figaro « Foisonnant, drôle, très instructif et d’une grande modernité ! » Paris Match « La mise en scène est fantastique. Une pépite ! » France Info « Une adaptation endiablée, les bons mots pleuvent ! » France 3

Tarif : 31.60 – 49.20 euros.

Début : 2024-03-30 à 21:00

THEATRE LA BRUYERE 5 Rue La Bruyere 75009 Paris 75