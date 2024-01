OUBLIE-MOI THEATRE LA BRUYERE Paris, samedi 16 mars 2024.

4 Molières 2023Molière du Théâtre PrivéMolière de la mise en scène du Théâtre PrivéMolière de la Meilleure Comédienne du Théâtre PrivéMolière du Meilleur Comédien du Théâtre PrivéRésumé : Une histoire d’amour, il ne faudrait jamais pouvoir l’oublier…Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur.Une histoire parfaite.Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.C’était pourtant simple à retenir.Il était une fois une histoire d’amour qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Durée 1h15 À partir de 12 ansDistribution : Marie-Julie Baup, Thierry Lopez“Oublie-moi” is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. à partir du 1er décembre : distribution en alternance Distribution en alternance à partir du 19 décembre : Marie-Julie Baup ou Charlie Bruneau ou Élise Diamant / Arthur Dupont ou Kévin GarnichatProduction : Théâtre La Bruyère, Atelier Théâtre Actuel, MK PROD’, Louis d’Or Production, IMAOAuteur(s): D’après In Other Words de Matthew SaegerAdapté par Marie-Julie Baup et Thierry LopezMise en scène : Marie-Julie Baup et Thierry LopezCostumes Michel DussarratScénographie Bastien ForestierLumières Moïse HillCréation sonore Maxence VandeveldeAssistante mise en scène Pauline TricotChorégraphie Anouk Viale

Tarif : 37.10 – 53.60 euros.

Début : 2024-03-16 à 18:30

THEATRE LA BRUYERE 5 Rue La Bruyere 75009 Paris 75