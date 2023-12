ALICE AU PAYS DES MERVEILLES THEATRE LA BRUYERE Paris Catégorie d’Évènement: Paris ALICE AU PAYS DES MERVEILLES THEATRE LA BRUYERE Paris, 7 janvier 2024, Paris. Curieuse, intrépide, effrontée ! Alice va, au travers de son imaginaire, vous emmener dans son univers merveilleux, jazzy, et haut en couleurs.Elle va rencontrer des personnages fantasques qui vont, chacune à leur manière, lui faire comprendre que la vie est un long chemin à parcourir…Durée 1h15Distribution : Morgan L’Hostis, Julie Lemas, Lina Stoltz ou Raphaëlle Arnaud, Anthony Fabien ou Yann Sebile, Antonio Macipe ou Loaï Rahman, Alexis MahiAuteur(s): Julien Goetz, Nicolas Laustriat, Cécile Clavier, Patrick BernardMise en scène : Marina PangosProduction : Le Théâtre Actuel – La Bruyère, Compote de Prod

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-07 à 14:00
Réservez votre billet ici
THEATRE LA BRUYERE
5 Rue La Bruyere
75009 Paris

