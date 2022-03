Théâtre – La Brèche Saint-Brieuc, 30 mars 2022, Saint-Brieuc.

La fureur de vivre

Kentucky, 1977. Pour fonder leur amitié, trois adolescents scellent un pacte : sacrifier ce qu’ils ont de plus précieux. Mais qu’abandonner quand on n’a presque rien ?

Portrait d’une jeunesse sensible aux prises avec les violences d’une Amérique moderne, cette pièce déconstruit le rêve américain grâce à une mécanique implacable. Où tout ce qui aurait pu être évité se produit, inéluctablement.

Pièce majeure de Naomi Wallace, célèbre dramaturge américaine, La Brèche navigue entre deux époques avec une double distribution magistrale pour incarner quatre personnages entre adolescence et âge adulte.

Entre éclats blancs et scintillements dans la pénombre, la scénographie minimaliste, qui est à l’image de ce texte contemporain, essentielle, enrobante et tranchante à la fois, met en exergue le cheminement compliqué de la mémoire et des souvenirs enchevêtrés, bien des années plus tard…

La mise en scène de Tommy Milliot offre un écrin parfait pour ce drame liant pour toujours ces trois jeunes garçons à peine sortis de l’âge bête et Jude, la sœur aînée de l’un d’entre eux. Elle parvient à dépeindre précisément une enfance joyeusement écrasante au sein d’une société étasunienne déjà à la dérive, faite d’intransigeance et de violence. C’est une œuvre chorale et puissante qui permet au spectateur de tracer son propre chemin parmi les différentes strates de lecture de cette tragédie intime, sociale et politique et dont on se souvient longtemps tant on en ressort complètement chamboulé.

A partir de 14 ans

