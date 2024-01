L’ARC EN CIEL DES ÉMOTIONS THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris, dimanche 5 mai 2024.

L’ARC EN CIEL DES ÉMOTIONSComme tous les enfants, Marta est une jeune fille qui vit pleinement ses émotions.Poussée par la curiosité, elle décide de rouvrir la Boutique des Émotions de son grand père Alfred qui est fermée depuis bien longtemps.Joie, Colère, Peur, Surprise, et bien plus encore, les émotions vont prendre vie et s’animer l’une après l’autre sous la forme de marionnettes émotionnelles uniques et colorées .Commence alors pour Marta et le public la découverte de toute une palette d’émotions en chansons, et l’occasion pour les enfants de verbaliser leur expérience pour chacune des émotions.Que l’on soit petit ou grand, ce spectacle interactif, qui mettra tous les sens en éveil, donnera aussi la clef pour apprendre à mieux gérer ses émotions grâce aux précieux conseils de grand père Alfred !Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 14:15

THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75