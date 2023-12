MES PETITS CLASSIQUES THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris, 20 avril 2024, St Martin De Crau.

Adapté de l'album jeunesse L'enfant derrière la fenêtre de Dani Torrent et Anne-Gaëlle Féjoz, sur l'autisme et la différence, cette pièce raconte l'histoire de Boreal, un enfant différent qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s'isoler et surtout, pour s'abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l'effraye.Le récit exprime la problématique d'un enfant à sortir de son isolement intérieur. Il permet à son protagoniste, de quitter ses appréhensions sans peur ni crainte, par une ouverture au monde singulière.Il invite les enfants à entrer dans un univers métaphorique, poétique et ludique.Par le langage métissé du cirque, de la danse et de la marionnette, c'est tout un univers visuel qui suscite l'attention et l'imaginaire et offre une histoire ludique et sensible.Cie Piccola VelocitàConception et interprétation :Adriana Alosi et Hélène DattlerMise en scène : Adriana AlosiRéalisation décor : François TorresaniCostumes : Céline VidalMusique et son : Bertrand Roure

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 11:00

Réservez votre billet ici

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau