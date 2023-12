MES PETITS ARTISTES THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris, 31 décembre 2023, Paris.

MES PETITS ARTISTES Léonardo Di Botablo vous invite à découvrir un véritable atelier d’artiste ! Le peintre s’aperçoit qu’il est très en retard sur les copies de tableaux célèbres qu’il doit livrer au plus vite. Alors, comme un grand maitre avec ses apprentis, il va demander au jeune public de l’aider à finir tous ses tableaux en un temps record.Léonardo va en profiter pour faire compléter les œuvres par les enfants en leur transmettant techniques de peinture et secrets de fabrication. Immersif et participatif, ce spectacle propose une 1ère découverte du monde de l’Art et révèlera aux artistes en herbe les petites histoires qui ont fait les grands chefs d’œuvre de la peinture. » Auteur : Maud DelmarMise en scène : Timothy MeyersÀ partir de 4 ansDurée du spectacle : 1h

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 11:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris