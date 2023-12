MES PETITS CLASSIQUES THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

MES PETITS CLASSIQUESSpectacle Musical – enfant à partir de 1 an Marcellin Clef de Sol, un célèbre chef d’orchestre voyageant dans le monde entier, arrive dans son atelier musical pour répéter un concert avec ses musiciens, mais il ne trouve personne car il s est trompé de jour ! Pas d importance ! Il va en profiter pour proposer aux enfants présents une initiation à la musique classique à travers les instruments de l’orchestre et les airs incontournables des plus grands compositeurs.Une première découverte de la musique classique et un véritable voyage musical sous un angle à la fois ludique et pédagogique avec la participation active des enfants !Auteur : Maud DelmarMise en scène : Timothy MeyersPour un public enfant à partir de 1 an Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle.Spectacle Musical

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 16:15

Réservez votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – PETITE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris