MAX ET LE GRAND MAGICIEN THEATRE LA BOUSSOLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MAX ET LE GRAND MAGICIEN THEATRE LA BOUSSOLE Paris, 12 février 2024, Paris. MAX ET LE GRAND MAGICIEN Spectacle familiale – jeune public – magie à partir de 4 ans.Entrez dans le véritable Atelier de Magie du Professeur Spank ! Le célèbre inventeur de tours de Magie s’est mystérieusement volatilisé depuis 1901 dans l’une de ses inventions : la fameuse – Machine à disparition – Toujours présent dans son atelier tel l’homme invisible, le professeur Spank va partager les secrets de ses tours les plus mythiques avec Max, un jeune aventurier Max réussira-t-il à relever le plus étonnant des défis ?Une incroyable aventure ! Distribution :Auteur : Maud DelmarAvec : En alternance Clément Gustave et Christophe SellierMise en scène : Timothy Meyers

Tarif : 10.00 – 22.00 euros.

Tarif : 10.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-12 à 14:00
Réservez votre billet ici
THEATRE LA BOUSSOLE
29 RUE DE DUNKERQUE
75010 Paris

