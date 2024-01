LA FÉE DES COMPTINES THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris, dimanche 5 mai 2024.

LA FÉE DES COMPTINES À partir de 1 an – Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle. Un spectacle familial, joyeux et coloré ! Au pays des champignons roses, il se passe toujours quelquechose :d’un coup de baguette magique la fée ouvre sa malle génialed’où s’échappe un véritable récital de comptines.Elles vont toutes vous faire chanter, danser, rêver, voyager ! Un spectacle familial, joyeux et coloré où petits et grands auront l’occasionde découvrir ou re-découvrir de manière ludique leurs comptines préférées.Auteur : Maud DelmarMise en scène : Timothy MeyersDurée du spectacle : 55min

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 10:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris 75