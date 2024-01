ROSE VALLAND THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris, samedi 20 janvier 2024.

ROSE VALLAND – SAUVER UN PEU DE LA BEAUTÉ DU MONDE « Avez-vous déjà entendu parler de Rose Valland ?Clandestinement, et au péril de sa vie, elle a sauvé près de 45 000 œuvres du pillage des nazis, un pan encore méconnu de l’histoire de la seconde guerre mondiale.Elle incarne un modèle de résistance civile qui mérite d’être connu de tous, dont on veut parler à nos enfants. Une histoire d’espionnage incroyable et de tableaux sauvés pour l’amour de l’Art ! »Texte et mise en scène: Maud LesurArtistes : Alexandra Sarramona, Antoine Bobbera, Marion Cador, Raphaël Cohen, Rémi Couturier, Xavier FagnonLumières: Denis SchleppDirection d’acteur: Nicolas DereattiDurée : 1h10 LA PRESSE : Son destin incroyable est habilement raconté au Théâtre de La Boussole dans Rose Valland, sauver un peu de la beauté du monde de Maud Lesur. […] Dans sa petite robe noire, chignon sage et lunettes rondes, Alexandra Sarramona incarne avec conviction cette demoiselle, lesbienne et discrète, qui assiste, désespérée, aux agissements des Allemands.”L’Officiel des Spectaclesn°3942 du mercredi 22 novembre 2023“Sur scène, nous restons impressionnés par la circulation et le décrochage des copies des grands tableaux de maître qui sont ouvertement volés et pillés, en toute impunité ; on appréciera la mise en scène extrêmement rythmée de Maud Lesur et l’excellent jeu des comédiens interprétant Rose Valland, les gardiens de musée, les manutentionnaires, les responsables nazis, le directeur des Musées de France…”Cultures-J Rose Valland : sauver un peu de la beauté du monde, au theatre La Boussole, c’est très bien fait, […] les décors bougent et changent , (les comédiens) ils jouent une quinzaine de personnages et sont excellents mais vraiment excellents et tout cela fait un très bon spectacles. Radio Notre Damevendredi 10 novembre 2023 Un saisissant spectacle au théâtre La BoussoleUn bel éclairage de la vie de Rose VallandBonne nouvelle : un spectacle lui est dédié, programmé actuellement au théâtre La Boussole ! La résistante qui sauva 45 000 œuvres d’art des pillages nazis est incarnée sur scène par Alexandra Sarramona, entourée par une troupe dynamique de comédiens… Un très joli rendez-vous théâtral pour les fêtes de fin d’année ! Beaux Arts Magazinejeudi 21 décembre 2023

