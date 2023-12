LA FÉE DES COMPTINES CHANTE NOËL THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

LA FÉE DES COMPTINES CHANTE NOËLPour un public enfant à partir de 1 an. Attention : Les enfants de moins de 12 mois ne peuvent assister au spectacle. Spectacle Musical.Le pays des champignons roses prépare déjà Noël la fée est débordée car on y chante toute la journée !D’un coup de baguette magique, elle ouvre sa malle féérique d’où s’échappera un véritable récital de Noël.Chansons de toujours, comptines à gestes et nouvelles mélodies enchanteront petits et grands lors de ce spectacle familial de fin d’année. Auteur : Maud Delmar Metteur en scène : Timothy MeyersLangue : Français Durée : 50 minutes

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 10:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE 29 RUE DE DUNKERQUE 75010 Paris Paris