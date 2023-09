QUI A TUÉ TAKEHIRO ? THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris QUI A TUÉ TAKEHIRO ? THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris, 1 octobre 2023, Paris. QUI A TUÉ TAKEHIRO ? THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE a lieu à la date du 2023-10-01 à 18:00:00.

Tarif : 12 à 39.6 euros. QUI A TUÉ TAKEHIRO ? Un samouraï est découvert, gisant dans un fourré. Tour à tour, six témoins directs ou indirects de ce drame apportent leur témoignage sur ce crime mystérieux. La vérité sera (peut-être) révélée par le septième témoin qui n’est autre que la victime elle-même.Mis en scène et interprété par Benoît Allemane, adapté du chef d’œuvre de Rynosuke Akutagawa.- Le spectacle commence précisément à l’heure, aucun retardataire ne sera accepté en salle, qu’importe le temps de retard.- 5 minutes avant le début de la représentation, le placement dans la catégorie achetée ne sera pas garanti, merci de vous présenter 30 min avant le début du spectacle. Réservez votre billet ici Métros 4 et 5 : Gare du nord Bus 26, 38, 39, 42, 43, 46, 56, 302

THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE

THEATRE LA BOUSSOLE - GRANDE SALLE
29 RUE DE DUNKERQUE
Paris 75010

THEATRE LA BOUSSOLE - GRANDE SALLE Paris 75010