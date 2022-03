Théâtre “la bonne blague” Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé

Théâtre “la bonne blague” Saint-Loup-Lamairé, 2 avril 2022, Saint-Loup-Lamairé. Théâtre “la bonne blague” Saint-Loup-Lamairé

2022-04-02 – 2022-04-02

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Les Tréteaux, troupe théâtrale, sont heureux de vous présenter une pièce en 2 actes de Thierry François “La bonne blague”, avec en première partie, “Brèves du temps qui passe” de Jean-Pierre Martinez, à la salle des fêtes de Saint-Loup-Lamairé. Tarifs : 7 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations : 06 71 93 19 90 / treteaux796@orange.fr Les Tréteaux, troupe théâtrale, sont heureux de vous présenter une pièce en 2 actes de Thierry François “La bonne blague”, avec en première partie, “Brèves du temps qui passe” de Jean-Pierre Martinez, à la salle des fêtes de Saint-Loup-Lamairé. Tarifs : 7 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations : 06 71 93 19 90 / treteaux796@orange.fr +33 6 71 93 19 90 Les Tréteaux, troupe théâtrale, sont heureux de vous présenter une pièce en 2 actes de Thierry François “La bonne blague”, avec en première partie, “Brèves du temps qui passe” de Jean-Pierre Martinez, à la salle des fêtes de Saint-Loup-Lamairé. Tarifs : 7 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations : 06 71 93 19 90 / treteaux796@orange.fr OT AVT

Saint-Loup-Lamairé

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé Autres Lieu Saint-Loup-Lamairé Adresse Ville Saint-Loup-Lamairé lieuville Saint-Loup-Lamairé Departement Deux-Sèvres

Théâtre “la bonne blague” Saint-Loup-Lamairé 2022-04-02 was last modified: by Théâtre “la bonne blague” Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 2 avril 2022 Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres