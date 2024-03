THÉÂTRE « LA BONNE ANNA » Salle des fêtes Lacroix-sur-Meuse, samedi 13 avril 2024.

Samedi

Pièce de Marc Camoletti présentée par Scène de méninges.

Heureusement que Bernard et Jacqueline ont Anna dans leur vie ! Anna est leur bonne… Leur bonne à tout faire et surtout leur bonne à tout arranger ! Sans elle, on n’ose à peine imaginer ce qu’il serait advenu de ce couple presque modèle !Tout public

Salle des fêtes 28A rue du Général de Gaulle

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est

