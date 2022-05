Théâtre – La Belle et la Bête Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Théâtre – La Belle et la Bête Pierrelatte, 9 juillet 2022, Pierrelatte. Théâtre – La Belle et la Bête Théâtre du Rocher 2 rue du château Pierrelatte

2022-07-09 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-09 Théâtre du Rocher 2 rue du château

Pierrelatte Drôme EUR La troupe de théâtre “La scène enchantée” propose la pièce “La Belle et la Bête”. +33 6 74 11 07 63 Théâtre du Rocher 2 rue du château Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Théâtre du Rocher 2 rue du château Ville Pierrelatte lieuville Théâtre du Rocher 2 rue du château Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Théâtre – La Belle et la Bête Pierrelatte 2022-07-09 was last modified: by Théâtre – La Belle et la Bête Pierrelatte Pierrelatte 9 juillet 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme