Théâtre la Bande à Momo Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance La section théâtre du Comité des fêtes du Minihic se mobilise pour le Téléthon. 2 pièces seront jouées : Les maîtresses de mon Mari et Les vacances avec nos amis. Entrée 8€, gratuit pour les -12 ans. Pass sanitaire obligatoire Samedi 4 décembre 2021 – 20h30 – Le Minihic-sur-Rance +33 6 60 80 63 77 La section théâtre du Comité des fêtes du Minihic se mobilise pour le Téléthon. 2 pièces seront jouées : Les maîtresses de mon Mari et Les vacances avec nos amis. Entrée 8€, gratuit pour les -12 ans. Pass sanitaire obligatoire Samedi 4 décembre 2021 – 20h30 – Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance

