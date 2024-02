Théâtre La banane américaine Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, mardi 20 février 2024.

Théâtre La banane américaine Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Dans le cadre d’une collaboration avec la ville de Verneuil, la scène nationale du Trangram propose « la banane américaine » le mardi 20 février 2024.

Seule en scène, Élise Noiraud propose à Verneuil-sur-Avre, le premier volet de sa trilogie.

L’auteure-interprète retrace le chemin de l’enfance à l’âge adulte, cette mue existentielle qui, pour elle comme pour nous tous, consiste (tout simplement ?) à grandir.

La Banane Américaine est le temps de l’enfance, de ses 9 ans. Avec Pour que tu m’aimes encore, Élise a 13 ans et demi et entre dans l’adolescence. Dans Le Champ des Possibles, Élise bascule, à 19 ans, vers l’âge adulte.

Élise Noiraud danse, mime, joue Élise, son double fictionnel, mais aussi la maman un peu névrosée (très) présente sur l’ensemble du spectacle et une bonne quarantaine de personnages tout droit sortis de ses souvenirs, de la directrice d’école à l’animatrice-radio, de la tata hystérique à la prof de musique, de la chorégraphe féministe à la parisienne. Avec les marges de liberté de l’auto-fiction, Élise Noiraud s’offre ce pas de côté qui permet la distance, l’outrance mais aussi la pudeur et le silence.

Dans un même costume noir (agrémenté d’un châle, d’un tablier, d’un survêtement), avec une chaise, une valise et un minimum d’accessoires, c’est le talent de la comédienne qui mène le jeu et nous emporte là où il nous arrive de nous croiser. Complice essentiel et nécessaire, l’humour guide le récit. C’est touchant, tendre et surtout très drôle. C’est intime et universel.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre à 20h.

Durée 1 heure.

Public à partir de 9 ans.

Tarif 5 €.

PLUS DE DATES

JEUDI 22 FÉVRIER 20H SALLE BERNARD GILLET SAUSSAYE

VENDREDI 23 FÉVRIER 20H SAINT ANDRÉ DE L’EURE

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:00:00

fin : 2024-02-20 21:00:00

Verneuil-sur-Avre Salle des fêtes, 1 rond point de la Victoire

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

L’événement Théâtre La banane américaine Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-01-06 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure