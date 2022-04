Théâtre – La ballade des pouilleux par l’amphigourithéâtre, 6 mai 2022, .

Théâtre – La ballade des pouilleux par l’amphigourithéâtre

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-06 23:00:00

EUR Bar associatif avec représentation théâtrale.

Il était une fois la pègre de Londres et toute sa faune.

Un juge corrompu Peachum. Un bandit cambrioleur Macheath.

Des femmes de tête Polly et Lucy.

Dans ce milieu, on vole, on se dénonce, on se trahit, et on s’aime.

La morale n’est pas glorieuse : les pauvres de cette histoire, pour survivre, sont

souvent aussi vicieux que les riches, mais seuls les pouilleux iront en prison se

faire pendre !

C’est dommage, on commençait à s’attacher à eux…

Alors, pour plaire au public, tout se finira bien.

La musique

La musique du conte est faite de chansons anciennes issues des cultures

populaires de quelques pays d’Europe, mélangées aux chansons anglaises du

Beggar’s Opera.

Des chansons de vie, de colère, de larmes, de joie.

On chante anglais bien sûr, mais aussi français, et puis parfois italien,

allemand, espagnol ou yiddish, car les pauvres sont de partout.

Une mandoline napolitaine, un bouzouki et un tambour persan rythment le

conte aussi bien que les chansons.

Le conteur, qu’il parle ou qu’il chante raconte toujours son histoire.

