C’est mon jour d’indépendance Théâtre Krapo Roy Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 19:00 – 20:00

Gratuit : non 15 € tarif plein 11 € tarif réduit Billetterie : kraporoy.fr adulte

Angèle est aide-soignante, elle s’occupe des petits vieux, ses « fidèles abonnés ». Après des années de vie quotidienne sage et bien réglée, la jeune femme se rend compte qu’elle a oublié de vivre, comme dirait Johnny. Il est grand temps pour elle de ne plus subir les carcans sociaux et familiaux et de larguer les amarres. La voilà donc décidée à emprunter un nouveau chemin, chemin pour le moins inattendu. Entre deux Martinis et quelques confidences, Angèle se confie et se raconte, interpelle le public, le prend à témoin et l’embarque dans un récit intime qui touche à l’universel et à l’essentiel. Dans une langue à la fois brute, naïve et poétique, le texte de Stéphanie Marchais fait ressortir tout le tragique de la condition humaine. Mais c’est aussi un véritable cri du cœur, un hymne à la vie. Texte : Stéphanie MarchaisInterprétation : Steph SoudaisDirection d’actrice : Agnès Joubert

