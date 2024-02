Sophie Morin : Sans Emploi Théâtre Krapo Roy Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 20:00 – 21:10

Gratuit : non 15 € tarif plein 11 € tarif réduit Billetterie : kraporoy.fr Tous Publics

Seule en scène. Sophie est passionnée par son métier de comédienne. Mais la fin de ses indemnités du régime intermittent du spectacle vient de sonner. Dans une situation précaire, elle se livre ici avec humour et émotion en faisant le point sur son parcours. Chacun peut y voir son propre désir de s’accomplir et de ne jamais baisser les bras (comme Jésus Christ). Spectacle écrit et joué par Sophie Morin

Théâtre Krapo Roy Centre Ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0986603289 https://www.kraporoy.fr/evenement/sans-emploi-vendredi-08-mars/