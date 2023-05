ChaChaLand Théâtre Krapo Roy, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 19:30 20:45

Gratuit : non 13€ tarif plein // 10€ tarif réduit (membres de Krapo Roy, demandeurs d’emploi, étudiants et bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif) tout public dés 12 ans

Fatigués de courir après l’amour ? Partez à l’aventure à bord de notre train destination ChaChaLand ! Fourrure d’un côté, valise de l’autre, nous déballerons, attaquerons, démantèlerons les préjugés et autres vestiges d’un héritage grossier… Afin de profiter pleinement de l’effet de surprise, nous nous foutrons purement et simplement de l’avis du contrôlant ! Embarquez dès à présent pour le pays mère veillant des manoirs aux paternels absents, des cactus volants et des claques qui portent. Un pays où l’amour coule dans les flots, le tout à un prix résolument cassé ! En cas d’effet secondaire, rassurez-vous, la lumière chaude et crue du ChaChaLand saura réchauffer l’âme des résignés. Alors, n’attendez plus ! Prenez votre billet et venez ! Public : à partir de 12 ans

Théâtre Krapo Roy Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr https://www.kraporoy.fr/evenement/chachaland/