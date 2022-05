THÉÂTRE – KORB, 2 juin 2022, .

THÉÂTRE – KORB

2022-06-02 14:00:00 – 2022-06-02

Il y a Annj, qui parle la langue des oiseaux et il y a Korb, élevé par une louve : deux p’tits morveux bien amoureux, à l’abri du temps sur une île déserte. Un jour, une énorme vague du temps saccage tout sur son passage et sépare même ces deux inséparables. La Terre après n’est plus que ruines et désert de sel et l’inhumanité prend le pouvoir. Au moment où commence le spectacle, le temps a passé et Korb a oublié tout ce que lui et Annj ont traversé. Le concert dans lequel il chante commence, lorsque soudain apparaît Annj…

