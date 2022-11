La Maladie de la Famille M Théâtre Koltès, 21 novembre 2022, Nanterre.

Nuit Orange – Marie Benati

Dans la famille, il y a :

Le père, Luigi. Quand il ne tient plus sa vessie, il faut le changer, mais pour le reste il changera pas.

La fille, Marta. Une jeune femme… disons responsable.

La deuxième fille, Maria. Une jeune femme irresponsable.

Le fils, Gianni. Le petit dernier, un je-sais-tout de première.

Autour, il y a :

Fulvio. Le copain de Maria. Un mec en couple, un adulte.

Fabrizio. Le copain de Fulvio. Enfin, son pote quoi.

Et il y a le Médecin. Lui, il raconte. C’est un peu tout ce qu’il peut faire, vu qu’il ne peut pas oublier.

On ne choisit pas sa famille, et on ne choisit pas de vivre dans un patelin en bordure d’une route nationale. Donc il faut faire avec ce qu’on a sous la main. Mais c’est pas facile tous les jours… surtout quand ils sont tous tarés.

C’est l’histoire d’une famille ordinaire. On vit les uns sur les autres, on se déteste, on se manque. C’est l’histoire d’un combat ordinaire ; celui de la vie contre la mort, contre l’ennui, ou contre l’oubli.

C’est l’histoire de gens qui n’arrivent pas à vivre ensemble, mais qui n’arrivent pas à se séparer.

Aujourd’hui, alors que la vie en collectif se trouve bouleversée et réinventée par la crise sanitaire et des tensions internationales d’ampleur, nous nous sentons déchiré.es entre un immense besoin des autres, de contact, d’amour, et un mouvement presque instinctif de repli sur soi, de solitude, de fuite. Le vivre-ensemble se fait maladroitement, le contact est hésitant, la parole confuse.

La Maladie de la famille M, c’est pareil. Se souvenir de ce qu’on veut oublier, rester alors qu’on veut partir, ne jamais arriver à dire les choses. Et en plus il pleut.

Un projet pour 7 interprètes, mêlant jeu et prise de vue réelle.



Jawad Lazkani