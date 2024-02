Théâtre Kilukru Espace Culturel Les Halles Tonnay-Charente, samedi 24 février 2024.

Théâtre Kilukru Espace Culturel Les Halles Tonnay-Charente Charente-Maritime

Création 2024 de la compagnie de théâtre amateur Les Tintamarres de Tonnay-Charente. Un Thriller drôle poétique et inquiétant, à voir par toutes et tous à partir de 8 ans ! Ecrit et mis en scène par Christine Knaub et Jean-Claude Horn.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:30:00

Espace Culturel Les Halles 14 rue de Verdun

Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animations@tonnay-charente.fr

