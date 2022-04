Théâtre – Kaspar le sauvage Bressuire, 11 mai 2022, Bressuire.

Théâtre – Kaspar le sauvage Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson Bressuire

2022-05-11 – 2022-05-11 Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson

Bressuire Deux-Sèvres

Théâtre: “Kaspar le sauvage”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

Bonjour à vous, oui vous ! Cher lecteur, futur public, oui, c’est bien à vous que nous nous adressons. Nous avons besoin de votre aide. Pour un casse-tête, pour une enquête. Nous avons besoin de VOTRE AIDE, pour la résolution de la pièce. Votre aide à propos d’un jeune homme appelé Kaspar, KASPAR LE SAUVAGE. Ce jeune garçon étrange qui a été retrouvé errant dans les rues du centre-ville, dont on ne sait rien de plus que le nom et qui a été parachuté dans notre école des Bidules. Alors on compte sur vous !

Kaspar le sauvage est une pièce chorale et dynamique qui ne vous laissera pas passif!

+33 5 16 72 08 67

Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson Bressuire

