Théâtre : Kap O Mond ! Moukden Théâtre – Olivier Coulon-Jablonka Guingamp, 1 février 2022, Guingamp.

Théâtre : Kap O Mond ! Moukden Théâtre – Olivier Coulon-Jablonka Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy Guingamp

2022-02-01 20:30:00 – 2022-02-01 21:30:00 Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Mathieu rêve d’ailleurs, il n’en peut plus de cette banlieue et de son père, un prof d’histoire au collège qui continue de lui rabâcher les grands épisodes de la révolution française. Il rencontre Kendy, un jeune haïtien venu étudier en France, réalisant ainsi le rêve d’ascension sociale de sa famille, déçue par la politique haïtienne depuis l’indépendance. Alors que tout les oppose et qu’ils sont en désaccord sur presque tout, au gré des préjugés qu’ils se renvoient, un étrange désir les attire. Bientôt, les fantômes du passé se réveillent…À travers cette pièce, qui raconte l’initiation de deux jeunes adultes, se croisent deux visages contemporains de France et d’Haïti, dans un perpétuel jeu d’échos avec le passé colonial de la France révolutionnaire. Pour adultes et adolescents.

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-du-theatre

