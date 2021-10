Agde Agde Agde, Hérault THÉÂTRE KAMISHIBAÏ Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault théâtre Kamishibaï “Mer et merveilles” pour le jeune public

Les origines du kamishibaï remontent au XIIe siècle. Les bonzes parcouraient le pays pour convertir les Japonais au bouddhisme. Ils utilisaient des illustrations, peintes sur des rouleaux de toile ou sur des planches en carton glissées dans un cadre en bois qu’ils portaient sur le dos.

Le kamishibaï ou “théâtre d’images” signifie littéralement : “jeu théâtral en papier”. Cette technique de contage d’origine japonaise s’appuie sur des images (planches cartonnées, en papier à l’origine) séquentielles défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton. Il se rapproche du théâtre de Guignol, mais avec des images à la place des marionnettes. Sur réservation – à partir de 4 ans – durée 40mn

