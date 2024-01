Mercutio Théâtre Jules Julien Toulouse, vendredi 29 mars 2024.

Mercutio Cie Jean Balcon Vendredi 29 mars, 19h00 Théâtre Jules Julien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

Mercutio est un spectacle musical qui aborde la question de notre rapport à notre propre mort.

Non seulement notre mort physique, mais aussi les morts que nous affrontons au cours d’une vie : le deuil de l’enfance, le deuil d’un rêve, le deuil d’une histoire d’amour, le deuil d’une croyance, le deuil d’une institution, le deuil d’un souvenir…

Après avoir monté Le roi se meurt de Ionesco, j’ai eu besoin de continuer ma quête.

Mais cette fois, avec mes propres mots, et puis avec ceux des acteurs, ceux des enfants que j’ai interviewés, ceux d’une médecin en soins palliatifs, ceux des habitants des villes où l’on joue…

Dans Mercutio, on croise un moineau mort, un adolescent qui voulait être Jim Carrey, un homme qui fait des rêves érotiques dans une entreprise de pompes funèbres.

Jean Balcon vous invite à plonger dans une expérience festive et intime, une réflexion vivante sur ce qui meurt en nous, ce que l’on peut accepter de perdre, et ce que l’on a envie de laisser.

Partenaires : Salle MJC Prévert (Toulouse), Association Happy Culture, Festival d’Art d’Art

Écriture : Jean Balcon

Mise en scène : Julie Duchaussoy

Jeu : Victor Ginicis et Yoan Charles

Composition et musique live : David Guéron

Théâtre Jules Julien 6 avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

