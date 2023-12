Tout ça tout ça Théâtre Jules Julien Toulouse, 2 février 2024, Toulouse.

Tout ça tout ça Vendredi 2 février 2024, 19h00 Théâtre Jules Julien

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

C’est l’été.

La radio crie ses scoops. La télé compile ses buzz.

Ehsan, douze ans, a disparu. Un petit mot posé sur son lit dit son encombrement face à un monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent dans les hypermarchés et où les terroristes

mitraillent. Ehsan en a marre, Ehsan dit qu’il s’en va. Sa petite sœur Chalipa, Samantha la baby-sitter, ainsi que deux alliés de choix, le mini Nelson et le débonnaire Salvador cherchent à le retrouver.

Et si Ehsan s’était enfermé dans le bunker du jardin de sa maison ?

Et s’il disait définitivement ciao au monde ?

Alors comment l’en faire sortir ?

Nominations et prix : sélectionné par le comité de lecture jeunesse des eat 2018, par le comité de lecture label jeunes textes en liberté 2018, par le dispositif scènes appartagées 2018, pour le prix scenic youth 2019, cdn-comédie de Béthune, pour le prix emergence 2019, prix des lycées professionnels de l’académie d’Orléans-Tours, par écriture en-jeux, comité de lecture du Théâtre des célestins, lyon, coup de coeur 2018,du comité de lecture de troisième bureau, Grenoble, finaliste du prix collidram 2020 des collégiens. Aide à la création : Artcena en 2018.

Autrice : Gwendoline Soublin

Metteur en scène : Victor Ginicis

Musique et son : Léa Cuny-Bret et François Rivière

Comédiens : Maëva Meunier, Juliette Paul, Guillaume Langou et

Victor Ginicis

Regard extérieur : Pierre-Olivier Bellec

Administration : Malika Louadoudi

Théâtre Jules Julien 6 avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

