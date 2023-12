Malbrough s’en va-t-en guerre Théâtre Jules Julien Toulouse, 22 décembre 2023, Toulouse.

Malbrough s’en va-t-en guerre Vendredi 22 décembre, 14h00 Théâtre Jules Julien

« Malbrough s’en va-t-en guerre ! » est un spectacle jeune public qui aborde la question de la guerre telle que la décrivent et ressentent les enfants.

Si la trame du spectacle ne change pas, elle est nourrie, pour chaque représentation, des rencontres avec des élèves de classes de primaires. L’écriture originale d’Inès Fehner et de

Nathalie Hauwelle est accompagnée d’une performance plastique mêlant à la scénographe vidéo et théâtre d’objet.

La création en classe de « Malbrough » a pour but de plonger les élèves dans la création d’un spectacle jeune public interactif et participatif.

C’est un véritable projet philosophique et citoyen qui met la parole de l’enfant au coeur de la réflexion.

Écriture et mise en scène : Ines Fehner et Nathalie Hauwelle

D’après une idée originale de Nathalie Hauwelle

Avec : Inès Fehner er Nathalie Hauwelle

Création lumière : Patrice Lécussan et Josselin Roche

Création musicale : Joseph Racaille

Scénographie : Nathalie Hauwelle

Théâtre Jules Julien 6 avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

© NC