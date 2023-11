Du sable dans la soupière Théâtre Jules Julien Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Du sable dans la soupière Samedi 25 novembre, 17h00 Théâtre Jules Julien

Ça croque sous la dent

Un frère et une soeur se retrouvent chez leur défunte grand-mère pour débarrasser la maison. Alors qu’ils vident le buffet de la salle à manger, un monde sensible se révèle à eux et fait écho à leur histoire et aux protagonistes qui l’ont peuplé. On plonge petit à petit dans un univers loufoque, le buffet se déploie et accompagne les deux personnages dans une expérience initiatique. Cette histoire universelle nous fait voyager avec humour et poésie au coeur de la mythologie familiale, de ses secrets et ses non dits, en célébrant la puissance des liens fraternels et le passage à l’âge adulte.

Pour cette première création en salle, la compagnie La Sphère Oblik a réalisé la prouesse de construire un meuble fascinant, presque magique, allégorie de nos sinueuses histoires de famille. Un spectacle plein d’ingéniosité et d’énergie !

Théâtre Jules Julien 6 avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:50:00+01:00

Festival Marionnettissimo Théâtre

© Luc Jennepin