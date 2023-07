MIROIR Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse MIROIR Théâtre Jules Julien Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse. MIROIR Vendredi 29 septembre, 10h00, 14h30 Théâtre Jules Julien MIROIR c’est l’histoire de deux êtres qui cherchent à se connaître. Magnifiques dans leur reflet, ils sont pourtant envahis par la crainte de l’autre et d’eux même, la peur de ne pas être comme il faut.

MIROIR est une réflexion sur le regard que l'on porte en lien avec celui de l'autre. Le point de départ est issu du mythe de Narcisse évoquant la découverte de son prope reflet et les sensations qu'il suscite. Dans cette pièce chorégraphique il s'agit d'aborder l'image comme potentiel vecteur de lien ou au contraire comme révélateur d'un manque d'amour propre. Immensément présent dans notre société l'action de se mirer est-elle vraiment une preuve de narcissisme ou révèle-t-ell paradoxalement un manque d'estime de soi ? Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 http://julesjulien.toulouse.fr/ Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d'enseignement et de transmission, mais aussi d'insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil + 10 minutes à piedBus : ligne 34, arrêt Jules-Julien et ligne 44, arrêt école Jules-JulienVélô-Toulouse : Station n°160 : 21 avenue des écoles Jules-Julien

