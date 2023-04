Opéra Poussière de Jean d’Amérique Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Opéra Poussière de Jean d'Amérique 17 et 21 juin Théâtre Jules Julien Sur réservation Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 http://julesjulien.toulouse.fr/ Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d'enseignement et de transmission, mais aussi d'insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil + 10 minutes à piedBus : ligne 34, arrêt Jules-Julien et ligne 44, arrêt école Jules-JulienVélô-Toulouse : Station n°160 : 21 avenue des écoles Jules-Julien

2023-06-17T17:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00

