Théâtre : Journal d’un corps : lecture intime et radiophonique, 30 mars 2021-30 mars 2021, Lesparre-Médoc.

Théâtre : Journal d’un corps : lecture intime et radiophonique 2021-03-30 – 2021-03-30 Bibliothèque de Lesparre 22 Rue Jean-Jacques Rousseau

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc

La Compagnie 24.92 propose à chacun de s’imprégner de l’atmosphère et du ton de ce journal en écoutant au casque une série de lettres adressées par ce père à sa fille.

Puis sous une tente façon « diseuse de bonne aventure », un comédien lira directement et individuellement à chacun.e un extrait du journal. Ce moment intime, en tête à tête, sera unique, personnel et donnera à entendre les mots de Daniel Pennac comme s’il était en train de les écrire.

Une expérience au plus proche du texte, au plus proche du corps…

(dans le respect des mesures sanitaires bien sûr !)

+33 5 56 41 80 66

